收費代養寵物 少女被罰10萬元

依動保法規定，經營特定寵物寄養，須申請許可，並依法領得營業證照，違法可罰10萬到300萬元。（苗栗縣動物保護防疫所提供）

2019-11-09 05:30:00

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣蔡姓高中少女，因喜歡貓狗，透過網路平台Pet Backer，在家從事收費的寵物寄宿寄養服務，因發生寄養寵物意外死亡，被飼主檢舉；苗栗縣動物保護防疫所調查，發現少女未領有特定寵物寄養業許可證，依違反動物保護法裁罰十萬元。

苗栗縣動防所長張俊義說，現代人視寵物如家人，相關行業也蓬勃發展，呼籲若有意從事寵物寄養者，可參照動保法規定，取得法定符合資格及場所後，以二千元向縣市主管機關申請營業證照許可，以避免受罰。

動防所調查，少女因本身喜歡小動物，於今年農曆過年期間，透過網路平台Pet Backer，接受他人委託在家中協助餵食他人的貓犬，並收取費用，但少女沒有從業許可證，依法開罰。

少女認為，她僅偶爾接受他人委託在家中協助餵食他人的貓犬，且僅酌收每日三百元，與一般經常、反覆從事寵物寄養服務的業者不一樣，不服提行政訴訟，強調不知道此行為有違反動物保護法，盼能撤銷處分。

但法官認為，並非要有店面經營方屬業者，且少女於平台上刊登寄養寄宿服務及收費等資訊內容，已有相當專業之說明文案及規劃，且具有牟利性、持續性之營業特質，仍可認定為「業者」。

因依少女違反的動保法條，可罰十萬元到三百萬元，法官認為，苗縣動防所裁罰時，已考量少女違法情節，從輕裁處最低罰鍰金額，依法無不合，駁回少女之訴。

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