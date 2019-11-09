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總預算過關 苗市明年起每胎發1萬

苗栗市公所預算過關，明年元旦起，苗市婦女每胎補助一萬元。（記者彭健禮翻攝）

苗栗市公所預算過關，明年元旦起，苗市婦女每胎補助一萬元。（記者彭健禮翻攝）

2019-11-09 05:30:00

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市公所明年度總預算定案，其中，延宕十一年的苗栗市立納骨塔興建案，公所編列了二千萬元前置作業經費，將於明年度展開；另，每胎一萬元生育津貼也過關，確定將於明年元旦起發放。

福祿壽生命園區 重啟興建

苗栗市公所於二○○八年獲苗縣府核准「苗栗市公共造產納骨堂興辦事業計畫」，著手於苗栗市第三公墓興建納骨塔，但因當時縣府以促參法B.O.O.（建設、擁有、經營）推動設立的後龍鎮福祿壽生命藝術園區鄰近苗栗市，再加上地方出現反對聲浪等，計畫因而延宕。

公所表示，因應鄉親殷殷期盼、屢屢反映，因此於五月提出興辦事業計畫修正及工程管理的八百萬元墊付案，並於原規劃的市立第三公墓，重啟興建，獲得市代會支持通過。

公所估計納骨塔總經費約一億八千萬元，規劃分二千萬、八千萬、八千萬元的三年框列預算興建，於明年度總預算先編列兩千萬元前置作業經費，於六日代表會定期會預算審查通過。

另，因應苗栗市人口數逐年減少，公所為鼓勵生育，減輕家庭養育負擔，編列每胎一萬元的生育津貼，預算項目經費為六百萬元，也獲市代會支持，確定於明年元旦起開始發放。

市公所主任秘書邱宏宬說，公所於明年度總預算，除延續敬老禮金，也增編列了納骨塔興建、生育津貼，再加上社區建置監視器約二百七十五萬元，明年度總預算為五億四千六百多萬元，較今年度總預算增加約三千萬元。

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