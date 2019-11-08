《苗栗》銅鑼杭菊芋頭節明登場 推行動支付

苗栗縣銅鑼鄉種植的杭菊最近綻放。（記者彭健禮攝）

2019-11-08 05:30:00

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉杭菊綻放，近日來已吸引不少遊客前往欣賞、拍照，鄉農會將於九、十日舉辦「杭菊芋頭節」，安排精彩的活動；此外，銅鑼觀光產業協會也聯合鄉內廿多家業者，首度提供行動支付服務，並舉辦消費滿額抽獎，最大獎為最新型iPhone，歡迎大家一起賞杭菊、遊銅鑼、抽好禮。

今年栽種30公頃 陸續綻放中

苗栗縣銅鑼鄉栽種杭菊已有五十年歷史，是全國最具規模的杭菊專區，每年十一月花開，鄉內田野抹上雪白、金黃、粉紅的妝色，讓秋意山林增添浪漫；今年栽種面積卅公頃，已陸續綻放，近日來已吸引不少遊客造訪。

銅鑼鄉農會主辦的銅鑼杭菊芋頭節，將於九、十日在九湖休閒農場周邊登場，安排「花田囍事開幕式」、「食芋大振品嚐會」、「農情好禮展售會」等精彩活動；兩天期間在銅鑼火車站提供免費接駁專車。

結合20餘業者 滿500元可抽獎

銅鑼觀光產業協會考量消費支付的習慣轉變，今年結合廿多家業者，配合經濟部中小企業處推廣，首度推出行動支付 服務，讓遊客「血拚」更便利，為鼓勵消費者多多使用，配合花季也辦理抽獎活動。即日起至卅日止，遊客在「好客銅鑼」臉書專頁按讚、分享、留言「銅鑼好客商圈、消費抽iPhone 11」並標記一名好友，或在商圈指定店家消費單筆滿五百元並以行動支付，都有機會帶回大獎，除最大獎iPhone 11，還有民宿折價券、免裝備露營券等豐富好禮。

鄉農會表示，為減少土壤中的病原菌，杭菊需與水稻隔年輪作，賞花地點與去年略有不同，農會規畫六條賞花路線，預計到月底都是最佳賞花時機。

苗栗縣銅鑼鄉杭菊綻放，近日已吸引不少遊客前往拍照。（記者彭健禮攝）

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