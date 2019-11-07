視障鬥士出書 捐百本給4校

現場學童也聽得如癡如醉。（記者鄭名翔攝）

2019-11-07 05:30:00

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣生命鬥士鍾興叡雖生來雙眼全盲，但他不受身體殘缺限制，以天籟嗓音撫慰人心，更至世界各地巡迴演講近兩千場，近期則出版勵志書籍「致茫人們」，昨捐贈百本給頭份市四所國中小，盼藉人生經歷鼓勵學童們勇敢面對挑戰，並積極汲取切身所需知識與技能，未來服務人群、造福社會。

鍾興叡著作「致茫人們」

「每個人都是特別的，『看不到』就是我特別之處！」四十三歲鍾興叡化殘缺為動力，不僅自彈自唱出專輯，還進修獲得雙學士學位，更踏上廿三國巡講分享生命故事。

今年鍾興叡將自身經歷出版「致茫人們」勵志書，並攜手頭份基督長老教會捐贈百本書籍給頭份國中、信義、后庄、新興國小，昨早於信義國小舉辦捐書儀式。

鼓勵學童勇敢面對挑戰

提到最令他印象深刻的篇章，鍾興叡說，曾在雨天的台北街頭揮手招車，好不容易盼到一輛計程車停下，他告知目的地但卻遲遲未獲回應，讓他誤以為對方不願載，曾受不友善對待經驗的他，不禁對司機怒喊「你有聽到嗎？」

結果，對方緩緩拉起他的手，摸向自己耳朵，他這才發現原來司機戴著助聽器。鍾興叡說到此處，仍不禁哽咽，也將此寫入書中，除反省自己，也盼大眾不要因成見忽略他人真實聲音。

鍾興叡也鼓勵現場的學童們，須從父母的「要我學」，再到自己摸索「我要學」，最後邁入「學我要」階段，找到自己的興趣及專長進而專精汲取相關技能與知識。

視障鬥士鍾興叡在捐贈會上也以動人嗓音唱出時下流行歌曲。（記者鄭名翔攝）

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