保護石虎 苗栗140縣道設區間測速錢來也

上月被苗栗苑裡民眾撿到的小石虎，萌翻了。（記者蔡政珉翻攝）

2019-11-07 05:30:00

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣南部主要貫穿東西的幹道一四○縣道，石虎路殺事件頻傳，經公路總局、林務局及苗栗縣政府會勘後，決議在一四○縣道增設區間測速，已獲中央八百五十萬元補助，規劃將於一四○縣道雙向十二至二十五公里路段設置，希望能成為降低石虎路殺的有效方式。

獲中央補助八百五十萬元

一四○縣道發生石虎路殺事件頻繁，該道路今年已累計七起，造成七隻石虎身亡，占全苗栗縣石虎路殺比例約三分之一，被不少人稱為石虎的「死亡公路」，加上之前卓蘭鎮公所申請前瞻計畫補助，於一四○縣道旁設置大安溪濕地公園工程，被認為破壞石虎棲地，引起全國關注，也讓一四○縣道的石虎路殺防治持續受到關注。

並增設警示牌，光學儀器

苗栗縣府農業處已陸續清除一四○縣道道路兩側綠籬，並增設警示車輛減速LED警示牌等，之後也規畫增設遲滯石虎穿越馬路的光學儀器等，讓石虎過馬路可以多加警覺。

另，農業處獲林務局補助，配合「苗栗縣石虎族群數量與分布調查研究案」，近期將陸續設置紅外線相機，希望能更清楚調查石虎分布現況，也便於進行石虎路殺改善建議分析。

苗栗縣動物保護防疫所指出，根據屏科大研究團隊調查，從路殺死亡石虎個體發現，遭受病毒感染的石虎，路殺機會為健康石虎二十五倍，目前也正推動苗栗縣卓蘭鎮一四○縣道石虎棲息地之犬貓落實傳染病疫苗防疫注射計畫 ，期盼減少悲劇發生。

苗栗140縣道被不少人稱為石虎的「死亡公路」。（記者蔡政珉攝）

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