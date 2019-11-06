花開繽紛 銅鑼杭菊芋頭節週六迎賓

苗栗縣銅鑼鄉杭菊專區已陸續綻放，雪白、金黃、粉紅等杭菊田，將鄉內田野景色點綴得繽紛浪漫，鄉農會將於九、十日舉辦杭菊芋頭節活動。（記者彭健禮攝）

2019-11-06 05:30:00

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉是全國最具規模的杭菊專區，今年栽種面積約卅公頃，已陸續綻放，將鄉內田野景色點綴得繽紛浪漫，銅鑼鄉農會將於九、十日舉辦杭菊芋頭節活動，即日起到廿六日是最佳賞花時機。

銅鑼鄉栽種杭菊已有五十年歷史，主要分布於九湖、樟樹等村，花季期間，鄉內田野抹上雪白、金黃、粉紅的妝色，讓秋意山林增添浪漫。

鄉農會指出，今年鄉內杭菊栽種卅公頃，二天活動安排有「花田囍事開幕式」、「食芋大振品嚐會」、「農情好禮展售會」等，並在銅鑼火車站提供免費接駁專車。

為減少土壤中的病原菌，杭菊需與水稻隔年輪作，賞花地點與去年略有不同，農會規劃六條賞花路線，即日起到廿六日是最佳賞花期。相關資訊請洽銅鑼鄉農會網站或推廣部037-981008＃220。

鄉農會表示，國人每年用掉近二百公噸的杭菊，僅兩成為國產，其中銅鑼生產占八成。為了消費者食安，杭菊採收前會進行採樣，並通過三百七十四項農藥殘留檢驗，確保在安全值內才准許農民採收，一旦超標，必嚴格執行查封及銷毀。

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