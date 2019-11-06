南庄桂花巷撤垃圾桶 垃圾交優良店家

南庄鄉桂花巷老街常擠滿人潮，衍生垃圾等環境問題。（記者鄭名翔攝）

2019-11-06 05:30:00

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉桂花巷老街為知名觀光景點，大量遊客也帶來許多垃圾，為改善老街環境，苗栗縣南庄桂花巷商圈發展協會近期撤除巷內所有垃圾桶，鼓勵遊客將垃圾分類後交給協會合作的「優良店家」，由店家協助丟垃圾，不僅讓垃圾減量不落地，也能促進遊客至優良店家消費，一舉兩得。

遊客可將垃圾交23家合作店家

桂花巷老街巷弄中有近百店家，遊客品嘗當地美食之餘，也產生許多包裝袋、竹籤、免洗餐具等垃圾，過去老街內設有十二個大型垃圾桶，但收垃圾速度遠不及丟垃圾，常見垃圾桶爆滿溢出，再加上附近部分住戶、商家不等垃圾車，將大包垃圾堆在巷內垃圾桶，反而造成商圈環境髒亂。

桂花巷商圈發展協會理事長江醒聞表示，南庄獲國際慢城認證，簽訂包括垃圾減量等公約，因此著手移除垃圾桶，現在整個商圈已不見大型垃圾桶，過往廢棄物丟滿地的景象大為改善，更能落實「垃圾不落地」政策。

商圈垃圾減量 店家受惠增來客

而為方便遊客丟垃圾，協會也積極與會員店家合作，目前與廿三家商店簽約並頒發「優良店家」認證，遊客可將手中垃圾分類後交給優良店家，由業者協助處理，目前成效顯著，不僅垃圾減量，也吸引遊客在優良店家駐足消費，達到雙方互惠成效。

江醒聞強調，改變的過程也遇到許多阻礙，但打造舒適乾淨的旅遊環境、提升國民素質等都須由自身先做起，未來也期盼有更多店家投入此行列，並呼籲遊客共同守護南庄美麗環境。

苗栗縣南庄桂花巷商圈發展協會近期撤除巷內所有垃圾桶，鼓勵遊客將垃圾交給「優良店家」協助丟棄。（記者鄭名翔攝）

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