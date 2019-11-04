苗市經國路 驚見模型機險撞民宅

遙控模型飛機墜落在苗栗市經國路旁，引發附近住戶關切。（記者張勳騰翻攝）

2019-11-04 05:30:00

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市經國路河濱公園，每逢假日常有模型飛機同好在放飛遙控模型飛機，昨有架模型飛機失控「墜機」在經國路旁，機頭全毀，所幸未波及附近民宅及砸傷路人，屏東縣墾丁剛傳出滑翔機砸死婦人事件，墜機地點距民宅不到五公尺，也引發附近民眾議論紛紛。

今年三月底，也有架搖控模型飛機在衛福部苗栗醫院後方墜機，波及民宅砸毀民宅屋頂，所幸未傷及住戶。

苗栗市經國路河濱公園，因周邊空域寬廣，不少同好常在此玩遙控模型飛機，此空域日前也被交通部民航局列為遙控無人機術科測驗場地。

目擊者蔡姓民眾說，昨上午他在河濱公園運動，突然聽到模型飛機引擎出現「轟！轟！」的異音，然後看到一架模型機身搖搖擺擺，隨後就發現失控墜機在台十三線經國路往嘉盛里二十六鄰路口，地上滿是飛機殘骸及散落枝葉，疑撞路樹後墜毀。

蔡姓民眾說，這次墜機地點就距民宅不到五公尺，附近民眾聽到巨響，紛紛外出查看，所幸墜機未波及民宅及砸傷路人，否則後果不堪設想，隨後有多位民眾將飛機「殘骸」撿走。

蔡姓民眾不滿說，他就住在河濱公園附近，有時中午午休時間，不時有人放飛模型飛機，衍生的噪音擾人清夢，盼能約束飛行時間及加強住戶安全。

苗栗縣航空模型飛行協會總幹事徐永俊表示，協會有律定飛行時間，主要以公家機關上班時間為主，且明訂每天中午十二點半到一點半及傍晚五點以後禁飛，該會五十多位會員都很清楚規定，因此空域已開放，昨墜機者他不知是否為外縣市飛友。

徐永俊指出，他們有請苗縣環保局來監測模型噴射機的噪音，結果都未超標，該會已多次里民協調，日後也會再多溝通，也會要求飛友注意飛行安全。

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