苗縣12.4億交通建設 蘇貞昌允中央買單

國道一號增設造橋交流道，經地方多年爭取，昨蘇揆同意全額負擔建設經費，終拍板定案。（記者鄭名翔攝）

2019-11-04 05:30:00

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕行院院長蘇貞昌昨赴苗栗縣視察中山高速公路增設造橋交流道一案，苗栗縣長徐耀昌當面陳情包括造橋交流道等三項重大交通建設，地方配合款共約二‧五四億讓財政困窘的苗栗縣政府難負擔，蘇揆隨即開出大紅包免除苗縣府配合款支出，承諾總經費約十二‧四億由中央一肩扛下，讓地方人士不分藍綠鼓掌喝采。

包括造橋交流道、聯大路、龍壽橋聯外道

蘇貞昌昨至原造橋收費站聽取改設交流道簡報，徐耀昌先放低身段向蘇揆反映，地方爭取增設造橋交流道多年，前後歷任五名交通部長研商也獲支持，經立委陳超明與高速公路總局協調後工程定案，但上億元地方配合款實難以負擔，「請院長行行好，幫造橋一個大忙。」

徐耀昌及立委徐志榮也提到苗栗市通往國立聯合大學的聯大路車禍頻傳，亟需改善，但仍受限無法籌出三千七百五十萬配合款；此外，西湖鄉龍壽橋聯外道新闢工程也礙於四千萬配合款卡關，徐耀昌、立委陳超明、徐志榮等皆盼行政院能予以協助。

免除苗縣府配合款支出 強調建設不分藍綠

蘇貞昌先虧陳超明質詢時偶會大小聲，但要補助時又好聲好氣，並稱在座地方人士歡迎他來，「不是我長得好看，而是在看我帶多少紅包來、會不會答應。」但他也認為，造橋收費站對台灣高速公路貢獻良多，廢除後封閉公務便道，造成在地鄉親行車不便也感抱歉，因此不僅要做，還得要快、要好。

蘇貞昌強調建設不分藍綠，苗栗財政困難受中央管控，但道路改善有其急迫及必要性，因此免除三項工程的二‧五四億地方配合，總建設經費共十二‧四億全數中央買單，承諾一出，現場立即爆出如雷掌聲，徐耀昌、陳超明等紛紛上前握手致謝。

此外，徐耀昌也盼行政院協助核撥卅億融資調度平台計畫，苗縣府資金在歲末年關得以周轉支付廠商款項及縣府員工薪水，蘇揆也允諾將全力協助。

通往聯合大學的聯大路車禍頻傳，蘇貞昌表示保障學子安全刻不容緩。（記者鄭名翔翻攝）

西湖鄉龍壽橋聯外道新闢工程。（記者鄭名翔翻攝）

行政院長蘇貞昌（左四）昨到苗栗大撒紅包，一口氣拍板三項重大交通建設，地方人士不分藍綠都欣喜萬分。（記者鄭名翔攝）

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