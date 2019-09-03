頭份催「生」 明年起每胎補助5千

2019-09-03

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市人口十萬三千餘人，為縣內第一大市，去年新生兒數七○九人，雖為縣內之冠，但也難擋少子化浪潮，近五年來出生人數逐年遞減；為了刺激生育率、讓年輕人定居，頭份市公所祭出生育津貼補助，凡父母其中一人設籍頭份且定居超過一年，每名新生兒即可申請五千元補助，希望讓城市規模持續成長。

去年新生兒僅709

苗栗縣十年來人口流失約一萬四千多人，原有的苗縣府育兒津貼三萬四千元，自二○一四年因財政拮据，刪減至每胎僅六千六百元，福利刪減也使得許多家長將新生兒戶籍遷至外縣市，苗栗各鄉鎮市每年人口數都逐步下滑。

頭份於二○一五年人口突破十萬人，從鎮升格為市，但出生人數卻從二○一四年的一千兩百四十人逐年下滑，至去年僅剩七○九人；戶政人員評估，頭份工商發展迅速，雖外來人口增加，但真正入籍的人數卻不如預期，或受鄰近的新竹社福紅利吸引，導致頭份人口成長趨緩。

為鼓勵年輕人入籍頭份、減輕生養小孩的經濟負擔，頭份市公所推出社福紅利，凡父母其中一人設籍頭份市並實際居住超過一年，新生兒每胎即可申請育兒津貼補助五千元，最快明年元旦上路。

頭份市長羅雪珠表示，補助雖少於苗栗市每胎一萬元的生育津貼，但必須考量頭份人口基數高於苗栗，且陸續還會推出其他社福政策、建設，基於財政永續，經討論後決議發放五千元津貼，「鼓勵市民生越多、領越多」。

有排富 所得稅率20趴以下

頭份市公所社會課長陳佳怡指出，該政策也設有排富門檻，所得稅率未達廿％者皆可申請，盼藉此減輕市民生兒育女的經濟壓力，拉抬人口數。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法