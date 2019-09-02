兩千信眾隨行 竹南媽祖聯合繞境53庄

2019-09-02

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕睽違廿二年的苗栗縣竹南鎮「媽祖聯合繞境五十三庄」宗教慶典，昨日盛事重現，鎮內宮廟、陣頭及隨行信眾逾兩千人，繞行鎮內各大街小巷，各家戶也擺香案祈福，爆竹鑼鼓喧天好不熱鬧；竹南鎮長方進興表示，透過恢復舉辦此盛事，不僅讓竹南鄉親重溫兒時回憶，也讓更多年輕人認識家鄉文化，打造竹南宗教特色。

睽違22年 地方歡喜重現

濱海的竹南鎮擁有豐富的宗教文化底蘊，除了國定三級古蹟、「內媽祖」中港慈裕宮，還有全國最大媽祖神像、「外媽祖」后厝龍鳳宮，每年元宵節皆舉辦盛大的炮炸邯鄲，逢端午節則有國內特有的「祭江洗港」民俗活動。

在地耆老回憶，早年內、外媽祖皆會出巡繞境香山、內湖地區、頭份市、造橋鄉、後龍鎮等信仰區，家戶設香案，許多信眾挑擔跟隨，盛況不輸大甲媽繞境，是在地人年年引頸期盼的盛事，也是現在許多人珍貴的兒時記憶，如今睽違廿二年後重新舉辦，也讓竹南人欣喜不已。

認識家鄉 打造宗教特色

苗栗縣長徐耀昌、竹南鎮長方進興與各級民代齊聚慈裕宮前，昨天共同鳴炮起行，浩蕩隊伍徒步繞行竹南鎮，駐駕鎮內各宮廟，讓媽祖神威降福於所有鄉親，沿途家戶也設香案迎接，讓在地宗教盛事再度重現。

主辦的中港慈裕宮主委陳萬典指出，中港媽祖對竹南文化影響甚深，是鄉親重要的信仰寄託，樂見公所的支持使繞境盛事得以再現，歡迎更多鄉親相邀來參加，除重溫早期記憶，也讓年輕人對在地文化有更深的認識。

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