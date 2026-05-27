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    首頁 > 苗栗縣

    台電通霄電廠發591萬獎助學金 954名通苑學子受惠

    2026/05/27 15:02 記者蔡政珉／苗栗報導
    台電通霄電廠發591萬獎助學金954名通苑學子受惠。（通霄電廠提供）

    台電通霄電廠發591萬獎助學金954名通苑學子受惠。（通霄電廠提供）

    台電通霄發電廠今天上午在廠內禮堂，盛大舉行「114學年度促進電力發展營運協助金獎助學金頒獎典禮」，由廠長李枝榮主持。今年通霄廠共發放591萬5500元，共有954名通霄、苑裡在地的優秀學子與弱勢家庭子弟受惠，用實際行動為地方教育注入溫暖動能。

    包括苗栗縣副縣長邱俐俐、縣議員周玉滿、翁杰、陳品安及通霄、苑裡地區多位校長、里長皆到場共襄盛舉。

    通霄發電廠指出，今年獎助學金共錄取通霄鎮825人、苑裡鎮81人，合計906名學子，發放獎學金391萬5500元；另外，通霄電廠更結合苗栗縣家扶中心提報資料，特別資助48名優秀的高中職及大專生「特別助學金」共200萬元，期盼能減輕在地家庭的經濟負擔。

    通霄發電廠表示，台電自1990年設立獎助學金計畫，至今37年來已攜手50萬名學子，通霄廠長期秉持「與地方共生共好」理念，未來將持續發揮拋磚引玉精神，深耕地方教育與公益，做在地居民最可靠的「好鄰居」。

    台電通霄電廠發591萬獎助學金954名通苑學子受惠。（通霄電廠提供）

    台電通霄電廠發591萬獎助學金954名通苑學子受惠。（通霄電廠提供）

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