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    首頁 > 苗栗縣

    苗62-1線最後一哩路動土 泰安鄉南北部落車程節省40分

    2026/05/27 14:37 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗62-1線最後一哩路動土 泰安鄉南北部落車程節省40分。（苗縣府提供）

    苗62-1線最後一哩路動土 泰安鄉南北部落車程節省40分。（苗縣府提供）

    為解決苗62-1線因山區險峻地形導致的南北岸交通斷點，苗栗縣政府爭取中央補助12.38億、總經費約14億5700萬元辦理後續銜接工程，進行雪霸國家公園至雪見道路（62-1線）第一、二標後續工程，今日舉辦動土典禮，工程預計於2020年12月底完工，屆時將縮短泰安鄉南北部落達40分鐘的車程，串聯雪見遊憩區並帶動產業發展。

    苗縣府交通工務處指出，苗62-1線過去受限於山區地形陡峭及地質條件，導致南北岸工程間存有斷點，未能銜接；採納「專業意見」專業意見因地制宜，設計以高架橋梁跨越溪谷補齊最後的缺口，建構一條安全且高效的交通廊道，縮短泰安鄉北五村與南三村間的交通距離。全長約702公尺，其中跨越大湖溪谷、長約525公尺高架橋梁更為核心工程。橋樑主體採「3跨連續預力混凝土箱型梁橋」配合「鋼鈑梁橋」銜接，設計最大跨距190公尺、橋墩高度達95公尺，整體路寬介於9至11.6公尺（含側溝）。

    苗栗縣長鍾東錦表示，完工後將串聯雪霸、雪見及泰安溫泉等觀光據點，更大幅強化原鄉防災韌性，確保救災醫療能量關鍵時刻能迅速進駐，守護部落免受孤島之苦。

    苗62-1線最後一哩路動土 泰安鄉南北部落車程節省40分。（苗縣府提供）

    苗62-1線最後一哩路動土 泰安鄉南北部落車程節省40分。（苗縣府提供）

    苗62-1線最後一哩路動土 泰安鄉南北部落車程節省40分。（苗縣府提供）

    苗62-1線最後一哩路動土 泰安鄉南北部落車程節省40分。（苗縣府提供）

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