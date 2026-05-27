苗栗學力檢測5/28登場 建構「學習健康報告」AI助學生補弱點

苗栗縣115年國民中小學學生學力檢測將於明（28）日登場。縣府期許為全縣孩子建立一份「學習健康報告」，透過檢測結果，能在學生學習定型前即時發現弱點並加以補強，全面提升教育品質。（縣府提供）

苗栗縣115年國民中小學學生學力檢測將於明（28）日登場，今年國小新增英語聽力測驗、自然，國中新增生物、理化。縣府表示，學力檢測的目的並非追求排名，而是為全縣孩子建立一份「學習健康報告」，透過檢測結果，能在學生學習定型前即時發現弱點並加以補強，全面提升教育品質。

明天的學力檢測，全縣共有146所公私立國中小學三至八年級學生共同參與。為全面了解學生的基本學力並提早接軌國中教育會考核心素養，委由國立台中教育大學命題，並與其他17個縣市同步施測，除了原有的國語文、英語文與數學外，今年首度新增三年級的英語聽力測驗、五年級的自然領域，及七年級生物、八年級理化。

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副縣長賴香伶今天上午偕同教育處長葉芯慧、議員鄭碧玉、苗栗市長余文忠及苗栗縣中小學校長協會理事長鍾瑞蓉、苗栗縣家長協會理事長邱春彬、苗栗縣教師會理事長李彥瑤等人召開記者會說明。

賴香伶表示，學力檢測的目的並非追求排名，而是為全縣孩子建立一份「學習健康報告」，透過檢測結果，能在學生學習定型前即時發現弱點並加以補強，期盼藉由更完整的學習診斷。同時，教育處也同步啟動「學力品保支持系統」，包括由國教地方輔導團進行專業數據分析、各領域有效教學策略研習，以及針對弱勢學校的長期入校輔導與陪伴機制，全面提升教育品質。

教育處表示，今年檢測結果將於6月26日開放查詢，並於9月10日前全面匯入教育部「因材網」。學生只要登入「學力檢測」專區，系統就會根據錯題提供診斷評量，找出知識節點，做到「哪裡不會補哪裡」。今年更結合「E度AI學伴」功能，讓學生在自主學習與補強時，能隨時與AI互動提問，獲得即時支持。

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