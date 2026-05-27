為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 苗栗縣

    苗栗學力檢測5/28登場 建構「學習健康報告」AI助學生補弱點

    2026/05/27 13:49 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣115年國民中小學學生學力檢測將於明（28）日登場。縣府期許為全縣孩子建立一份「學習健康報告」，透過檢測結果，能在學生學習定型前即時發現弱點並加以補強，全面提升教育品質。（縣府提供）

    苗栗縣115年國民中小學學生學力檢測將於明（28）日登場。縣府期許為全縣孩子建立一份「學習健康報告」，透過檢測結果，能在學生學習定型前即時發現弱點並加以補強，全面提升教育品質。（縣府提供）

    苗栗縣115年國民中小學學生學力檢測將於明（28）日登場，今年國小新增英語聽力測驗、自然，國中新增生物、理化。縣府表示，學力檢測的目的並非追求排名，而是為全縣孩子建立一份「學習健康報告」，透過檢測結果，能在學生學習定型前即時發現弱點並加以補強，全面提升教育品質。

    明天的學力檢測，全縣共有146所公私立國中小學三至八年級學生共同參與。為全面了解學生的基本學力並提早接軌國中教育會考核心素養，委由國立台中教育大學命題，並與其他17個縣市同步施測，除了原有的國語文、英語文與數學外，今年首度新增三年級的英語聽力測驗、五年級的自然領域，及七年級生物、八年級理化。

    副縣長賴香伶今天上午偕同教育處長葉芯慧、議員鄭碧玉、苗栗市長余文忠及苗栗縣中小學校長協會理事長鍾瑞蓉、苗栗縣家長協會理事長邱春彬、苗栗縣教師會理事長李彥瑤等人召開記者會說明。

    賴香伶表示，學力檢測的目的並非追求排名，而是為全縣孩子建立一份「學習健康報告」，透過檢測結果，能在學生學習定型前即時發現弱點並加以補強，期盼藉由更完整的學習診斷。同時，教育處也同步啟動「學力品保支持系統」，包括由國教地方輔導團進行專業數據分析、各領域有效教學策略研習，以及針對弱勢學校的長期入校輔導與陪伴機制，全面提升教育品質。

    教育處表示，今年檢測結果將於6月26日開放查詢，並於9月10日前全面匯入教育部「因材網」。學生只要登入「學力檢測」專區，系統就會根據錯題提供診斷評量，找出知識節點，做到「哪裡不會補哪裡」。今年更結合「E度AI學伴」功能，讓學生在自主學習與補強時，能隨時與AI互動提問，獲得即時支持。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    苗栗縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播