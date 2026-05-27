自首變查獲？苗警爆詐領查緝失聯移工獎金 5官警被法辦

苗栗縣警察局一名陳姓警務員於之前任分駐所長期間，涉嫌與所內4名員警共同詐領查緝失聯移工獎金，被依貪污治罪條例送辦。（資料照）

苗栗縣警察局一名陳姓警務員於去年任分駐所長期間，涉嫌與所內4名員警共同詐領查緝失聯移工獎金。苗栗地檢署昨（26）日發動搜索，偵訊後今天依貪污治罪條例將陳姓警務員、曾姓警員聲請羈押，另3名警員分別以10萬和6萬元交保。

勞動部《就業服務法》訂有獎勵檢舉及查緝非法移工獎勵金，警察人員每查獲1名失聯移工有2千元獎金。陳姓警務員被檢舉於去年任分駐所長期間，涉嫌與所內員警共同跟1名女通譯勾結，誑騙有意自首的泰國籍逃逸移工，讓陳等警員巡邏時輕鬆查獲。

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因失聯移工原本以為自首能換取快速返國、降低罰款，詎料被送到移民署收容中心，赫然發現是被警方查獲，需繳納大筆罰款，透過管道投訴。警察局也發現陳的查緝件數異常，報請苗栗地檢署偵辦。

苗檢檢察官楊岳都昨日指揮調查局中機組、警政署政風室和警察局督察室等單位，同步搜索分駐所長辦公室等處所，帶回陳姓警務員等5名警員。經檢察官漏夜偵訊，依貪污治罪條例「公務員利用職務上之機會詐取財物罪」，聲請羈押陳姓警務員及曾姓警員，另楊姓警員10萬交保，劉姓、邱姓警員6萬交保。法院今天上午召開聲押庭。

對此，苗栗縣警察局說明，今年3月初警察局偵辦移工案件，發現員警於去年間疑涉不法，即啟動自檢機制報請苗栗地檢署指揮偵辦。有關涉案人員一律從重懲處，調整服務地區，並列入輔導考核；另從嚴追究相關主管考核監督不周責任、並調整非主管職務。

苗栗縣警察局強調，對於員警違法違紀案件，均秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」之立場及「不掩飾、不庇縱、不護短」之態度，若有違法從嚴究辦，以淨化警察陣容，維護警譽。

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