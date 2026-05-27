毒鴛鴦美濃貨櫃屋築「毒窟」 海巡搜出大量海洛因、依托咪酯。（海巡署提供）

自產自銷還擁彈自重！南部一對情侶檔林姓男子及劉姓女子，看準毒品市場暴利，竟大膽在高雄美濃一處隱密貨櫃屋內，幹起「自己製造、自己販賣」的一條龍製販毒生意。經長期蒐證、利用大數據科技分析，精準掌握兩人作息，日前收網發動拂曉突擊，當場起獲海洛因、安非他命及俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯等大量毒品，以及6顆子彈，全案訊後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例法辦。

苗栗查緝隊今天指出，日前接獲情資，指稱有販毒集團在南部流竄，深入追查發現林男與劉女這對情侶檔嫌疑重大。兩人狡兔三窟，最後落腳在美濃一處貨櫃屋，企圖以此為據點掩人耳目。案經報請臺灣橋頭地方檢察署檢察官劉維哲指揮偵辦，專案小組展開長期跟監搜證。

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苗栗查緝隊表示，今年1月19日，眼見時機成熟，辦案人員持法院核發的搜索票兵分多路包抄，當場在貨櫃屋內將這對毒鴛鴦生擒。現場搜出的毒品數量驚人，包括第一級毒品海洛因343公克、第二級毒品安非他命1097公克，以及近期氾濫的第二級毒品依托咪酯343公克、煙彈10顆與煙油，另有製毒器具一批，還有具殺傷力的子彈6顆。

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