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    首頁 > 苗栗縣

    苗栗力推5大「多元喘息服務」 每年最高補助52天、12萬元

    2026/05/27 09:10 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗力推5大「多元喘息服務」，每年最高補助52天、12萬元。（圖由苗縣府提供）

    苗栗力推5大「多元喘息服務」，每年最高補助52天、12萬元。（圖由苗縣府提供）

    迎接超高齡社會，家庭照顧者愈發辛苦，苗栗縣政府為減輕家庭照顧者的身心負擔，布建支持性社區照顧網絡，推動「多元化喘息服務」，全縣已與109家喘息服務單位簽訂特約，更跨縣市與台中、彰化等護理之家及長照機構合作，全面提升服務的可近性，把照顧工作從家庭責任轉化為社區共同支持的力量。

    苗栗縣長鍾東錦表示，照顧的路上需要彼此陪伴。目前苗栗縣提供5大喘息服務類型：包含合格照服員到府的「居家喘息」、白天停留日照中心的「日間照顧喘息」、提供夜間（傍晚6點至翌日早上8點）住宿的「小規模多機能夜間喘息」、結合在地社區據點的「巷弄長照站喘息」，以及提供24小時全方位照顧的「機構喘息」。

    此外，為了維護外籍看護工的休假權益，縣府更貼心提供「短期替代照顧服務」，與「擴大喘息服務」合併計算後，每年最高可補助52天、金額達12萬元，確保看護休假時，長輩仍能獲得專業照顧。

    苗栗縣政府呼籲，照顧工作不應由單一家庭獨自承擔。民眾若有相關需求，歡迎撥打長照專線1966洽詢苗栗縣政府長期照護處，或至「長期照顧3.0專區」官網查詢。

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