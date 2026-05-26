苗栗推動納管與特定工廠減免「兩金」 助中小企業紓困

苗栗縣政府原則同意納管工廠及特定工廠「納管輔導金」與「營運管理金」減免措施，協助地方產業減輕負擔、穩定經營。圖為：苗縣府第一辦公大樓外觀。（資料照）

因應近期國際關稅衝擊、景氣變動及中小製造業經營壓力增加，經濟部於5月18日公布《特定工廠登記辦法》相關減免規定後；苗栗縣長鍾東錦指出，苗栗縣將比照中部其他縣市方向，原則同意辦理納管工廠及特定工廠「納管輔導金」與「營運管理金」減免措施，協助地方產業減輕負擔、穩定經營。

鍾東錦表示，苗栗縣許多納管及特定工廠，多屬中小型製造業與傳統產業，近年面臨國際情勢、關稅變化、原物料成本及整體景氣波動等多重挑戰，縣府有責任在合法管理與產業發展之間取得平衡，協助企業度過壓力期，縣府一定會與產業站在一起，共同度過難關。

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苗縣府工商發展處指出，後續將由工商發展處儘速盤點縣內納管工廠及特定工廠相關資料，並依中央規定完成相關行政程序，研議具體減免方案及配套措施，相關辦理方式將另行公告。未來除減輕企業短期負擔外，也將持續透過輔導、改善及升級措施，協助地方產業提升競爭力。

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