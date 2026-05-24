為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 苗栗縣

    民進黨苗栗黨部改選 陳詩弦高票連任主委迎戰未來

    2026/05/24 19:38 記者蔡政珉／苗栗報導
    民進黨苗栗縣黨部改選，名單出爐。（民進黨苗栗縣黨部提供）

    民進黨苗栗縣黨部改選，名單出爐。（民進黨苗栗縣黨部提供）

    民進黨苗栗縣黨部今（24）日圓滿完成第21屆主任委員、縣黨代表及第22屆全國黨代表選舉，整體投票率高達62%，最受矚目的主委改選，由現任主委陳詩弦順利高票連任；執評委及評委召集人則預計於6月28日選出。

    順利連任的主委陳詩弦表示，感謝黨員同志的信任，這不僅是榮譽更是責任。未來黨部將持續深耕基層、傾聽民意並全力提攜優秀青年，為民進黨在苗栗開創更堅實的政治版圖，迎戰未來的地方公職選舉。

    苗栗縣黨部指出，本次改選攸關未來基層組織布局，感謝黨員展現民主風範。未來將秉持民主精神團結地方，為縣民爭取福祉。

    全國黨代表共3人當選，分別為杜文卿、賴朝欽、羅婉方；縣黨代表應選29人，登記29人為同額競選，當選名單如下：劉翰鐘、郭豐富、吳宇茜、林永春、林政昌、賴天乙、林芸嬅、黃聰吉、江德茗、羅進權、蔡振豪、賴萬寶、陳依玲、鄭心婷、邱錦坤、張智傑、楊兆榮、林詩涵、吳偉瑞、葉佳青、林修賢、魏惠美、林鳳蓮、葉秀賢、謝國強、呂桓德、劉千瀅、謝志聖、葉錫賢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    苗栗縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播