民進黨苗栗黨部改選 陳詩弦高票連任主委迎戰未來

民進黨苗栗縣黨部改選，名單出爐。（民進黨苗栗縣黨部提供）

民進黨苗栗縣黨部今（24）日圓滿完成第21屆主任委員、縣黨代表及第22屆全國黨代表選舉，整體投票率高達62%，最受矚目的主委改選，由現任主委陳詩弦順利高票連任；執評委及評委召集人則預計於6月28日選出。

順利連任的主委陳詩弦表示，感謝黨員同志的信任，這不僅是榮譽更是責任。未來黨部將持續深耕基層、傾聽民意並全力提攜優秀青年，為民進黨在苗栗開創更堅實的政治版圖，迎戰未來的地方公職選舉。

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苗栗縣黨部指出，本次改選攸關未來基層組織布局，感謝黨員展現民主風範。未來將秉持民主精神團結地方，為縣民爭取福祉。

全國黨代表共3人當選，分別為杜文卿、賴朝欽、羅婉方；縣黨代表應選29人，登記29人為同額競選，當選名單如下：劉翰鐘、郭豐富、吳宇茜、林永春、林政昌、賴天乙、林芸嬅、黃聰吉、江德茗、羅進權、蔡振豪、賴萬寶、陳依玲、鄭心婷、邱錦坤、張智傑、楊兆榮、林詩涵、吳偉瑞、葉佳青、林修賢、魏惠美、林鳳蓮、葉秀賢、謝國強、呂桓德、劉千瀅、謝志聖、葉錫賢。

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