苗栗休旅車滑落圳溝險翻田！父載3子女驚魂警急救援

陳姓男子駕駛休旅車載3名子女，於行經苗栗縣頭份市田間小徑時，車輛不慎滑落路旁落差1公尺深的圳溝，差點翻落田，幸好沒有人員受傷，但車身嚴重傾斜、動彈不得。（警方提供）

陳姓男子今（24）日上午駕駛休旅車載3名子女，於行經苗栗縣頭份市田間小徑時，車輛不慎滑落路旁落差一公尺深的圳溝，差點翻落田，幸好沒有人員受傷，但車身嚴重傾斜受困。警方獲報到場，協助通知拖吊車將車輛吊起脫困。

苗栗縣頭份警分局斗坪派出所所長劉啟威、警員鄭凱元於今天上午9點巡邏時獲報，指頭份市新華里隆華街附近田間小徑，有車輛滑落，需要協助。員警到場後，了解陳男駕駛休旅車於行經該處田間小徑時，一時恍神，車輛滑落路旁落差一公尺深的圳溝。

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雖陳男及車上3名子女皆已脫困，但休旅車左側前後輪皆滑落，動彈不得，員警遂協助通知拖吊車，並從旁協助疏導與管制，使拖吊業者順利將車輛成功安置，陳男也感謝警方積極協助。

頭份警分局分局長郭譯隆肯定2警對於民眾受困能給予關懷與協助，其熱心與貼心行為堪稱表率，值得嘉許，另藉此提醒民眾停車時應注意地形，小心行駛，避免類似情形發生。

警方獲報到場，協助通知拖吊車將車輛吊起脫困。（警方提供）

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