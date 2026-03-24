防制醫療暴力 苗栗檢警衛建立即時通報機制、從嚴從速偵辦

苗栗地方檢察署為確保醫療從業人員人身安全並維護民眾的就醫權益，邀集衛生局、警察局與各大醫院及醫護公會代表，召開「醫療暴力防制聯繫會議」。（圖由苗栗地檢署提供）

醫療暴力事件不少見，苗栗地方檢察署為確保醫療從業人員人身安全並維護民眾的就醫權益，邀集衛生局、警察局與各大醫院及醫護公會代表，召開「醫療暴力防制聯繫會議」，強化跨機關通報與合作機制，提升醫療暴力事件之應變效率，並宣示相關刑事案件將採從嚴從速偵辦，以杜絕醫療暴力發生。

該會議於昨（23）日下午舉行，由檢察長林映姿主持。會中由檢察官林宜賢說明醫療暴力事件涉及之刑事責任及實務運作，協助醫療院所了解蒐證重點與通報流程，以利加速案件處理；警察局刑警大隊副大隊長胡敦棣則報告醫療滋擾與暴力事件之通報與處置流程，並表示警方將持續強化醫療院所周邊巡邏密度，提高見警率，以預防暴力事件發生。與會醫療機構代表亦分享實務經驗並提出建言，作為精進防制作為之參考。

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林映姿表示，醫療人員是守護民眾健康的重要防線，任何言語恐嚇或肢體暴力，不僅影響醫療士氣，更可能延誤病患就醫權益。透過此次會議強化檢警衛即時雙向通報與分級處理機制，可有效提升應變速度與處理效率，展現打擊醫療暴力的決心。

苗栗地檢署呼籲，民眾就醫時應理性溝通、尊重專業，切勿以強暴、脅迫或恐嚇等方式滋擾醫療秩序。對於任何醫療暴力案件，檢方均將依法嚴辦，期盼共同維護安全、安心的醫療環境。

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