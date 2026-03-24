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    首頁 > 苗栗縣

    碩士女淪詐團車手！日領1000元騙走60萬 檢方求刑2年9月以上

    2026/03/24 08:53 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗地檢署偵結，依犯三人以上共同詐欺取財罪嫌將王姓女子起訴，並具體求刑2年9個月以上。（資料照）

    苗栗地檢署偵結，依犯三人以上共同詐欺取財罪嫌將王姓女子起訴，並具體求刑2年9個月以上。（資料照）

    台中一名30歲王姓女子，擁有碩士學歷，卻加入詐騙集團擔任面交取款車手，賺取一天1000元報酬。去年4月，她開自家車到苗栗犯案，被警方循線查獲法辦，苗栗地檢署偵結，依犯三人以上共同詐欺取財罪嫌起訴，並具體求刑2年9個月以上。

    檢警調查，王女於去年4月間加入真實姓名、年籍均不詳之3人以上詐騙集團，並擔任面交取款車手，約定每日1000元為報酬。而該詐騙集團藉由LINE通訊軟體以投資虛擬貨幣為名義，對民眾進行詐騙。

    去年4月17日，王女依集團成員「阿吉」指示，到苗栗市與被害人面交投資款項60萬元，再將款項攜往阿吉指定之地點，交付身分不詳的成員。

    被害人事後發覺受騙，報警處理，經警方調閱面交地點周邊監視器影像，發現王女開自家車犯案，循線將王女查緝到案。王女辯稱，她只是想找工作，沒想到會變成這樣，且認為這應該跟做UBER一樣。

    然檢方偵查，王女有碩士畢業學歷，且有兼任小學才藝老師的經歷，心智已然成熟且有相當之社會經驗，且王女也自承不知道其他成員身分，也「覺得怪怪的」，可見王女對詐騙集團利用人頭帳戶獲取款項以遂行詐騙、洗錢犯罪之手段已可有所預見。

    檢方認為王女所辯，為卸責之詞，並斥她年紀尚輕，卻不思依循正途獲取穩定經濟收入，竟貪圖己利而加入詐欺集團，擔任車手工作，造成被害人等之財產損失，助長犯罪。

    檢方核王女依犯3人以上共同詐欺取財罪嫌起訴，並請法院就王女加重詐欺犯行，量處有期徒刑2年9個月以上之刑度。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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