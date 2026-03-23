山路暈車媽媽下車嘔吐竟跌落邊坡 女兒嚇到哭、警消架梯救援

湯女跌落邊坡並受困距離上、下車道約4公尺高低差的平台處，消防人員架梯救下。（圖由警方提供）

47歲湯姓女子21日山路坐車，疑因暈車，下車嘔吐，不慎跌落邊坡，卡在駁坎平台，同車女兒嚇得嚎啕大哭，被巡邏警察發現，通報消防隊協助，架梯救下解圍；湯女受擦挫傷，送醫治療無大礙。

苗栗縣大湖警分局今（23）日表示，這起意外發生於21日下午4點許，湯女與女兒搭乘友人轎車，於行經泰安鄉大安道路2.1公里處時，湯女疑因暈車，突感身體不適並想吐。

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友人隨即把車停靠路肩，讓湯女下車於路旁嘔吐，不料，湯女一時重心不穩，跌落邊坡並受困距離上、下車道約4公尺高低差的平台處。友人嚇壞、湯女的女兒更是嚎啕大哭。

適巧，大湖警分局梅園派出所所長陳樹成巡邏經過，立即上前查看並迅速通報象鼻消防分隊到場協助救援，架梯順利將湯女救下。湯女於跌落過程中造成背部及手部擦挫傷，經救護車送往東勢農民醫院接受治療，無生命危險。

大湖警分局呼籲民眾，行車途中如有身體不適情形，應優先選擇安全地點停車並注意周遭環境，必要時可撥打119或110尋求協助，以確保自身安全，避免意外發生。

警、消人員合力將湯女救下，湯女經送醫救治，無大礙。（圖由警方提供）

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