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    首頁 > 苗栗縣

    苑裡名店牛肉乾驚見發霉白斑？ 苗栗衛生局列專案稽查

    2026/03/23 14:21 記者彭健禮／苗栗報導
    民眾開封食用牛肉乾時，發現裏頭2片牛肉乾上有明顯白斑，懷疑是發霉。（圖由民眾提供）

    民眾開封食用牛肉乾時，發現裏頭2片牛肉乾上有明顯白斑，懷疑是發霉。（圖由民眾提供）

    有消費者到苗栗縣苑裡鎮知名食品店購買零嘴，結果，開封食用牛肉乾時，發現裏頭2片牛肉乾上有明顯白斑，懷疑是發霉，拍攝影像上傳網路，引發網友熱議。對此，苗栗縣衛生局請該名消費者提供相關資訊，並將列入食品專案稽查。

    該名消費者受訪表示，他於21日前往苑裡鎮該家知名食品店的旗艦店購買了牛肉乾、豬肉乾等零嘴。昨（22）日先開封牛肉乾來吃，但就在吃完一片、接續拿第二片時，赫然發現牛肉乾上有疑似發霉的白斑，而袋內另有一片也有此情形，讓他當場傻眼。

    該名消費者表示，他無法確定吃下肚的第一片牛肉乾是否也有此情況，但事後覺得肚子脹脹的，此外他也開封購買的豬肉乾查看，並沒有像牛肉乾的情形。

    被點名的店家店長則回應，有注意到網路的相關貼文，強調公司對於任何產品都非常的重視，目前尚未接獲消費者反映。並指這批產品沒有發生發霉的狀況，應屬個案；不過，實際情形仍待取得消費者聯繫，再行確認。若要更換，也請消費者主動聯繫。

    衛生局則表示，如果肉乾食品及包裝還在，請消費者能提供衛生局並告知購買處，若沒有保留食品與包裝，也請消費者將購買資訊告知，以利調查。此外，基於衛生管理，衛生局也會將這網路訊息列為注意訊息，併入食品衛生專案稽查，以維護消費者食品安全。

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