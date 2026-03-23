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    首頁 > 苗栗縣

    除夕變調！男子放炮、棒打老父 法官判關3個月不給易科罰金

    2026/03/23 08:07 記者彭健禮／苗栗報導
    鄧男因犯傷害直系尊親屬罪、恐嚇危害安全罪，被苗栗地方法院分別判處3個月徒刑、拘役35日，然傷害直系尊親屬刑罰加重，不給易科罰金。（資料照）

    鄧男因犯傷害直系尊親屬罪、恐嚇危害安全罪，被苗栗地方法院分別判處3個月徒刑、拘役35日，然傷害直系尊親屬刑罰加重，不給易科罰金。（資料照）

    苗栗一名鄧姓男子，不滿老父縱容樓上房客製造噪音，竟於除夕當天在住家樓梯間放鞭炮恫嚇父親，甚至持木棍攻擊，打得鄧父頭破血流、四肢多處受傷送醫。鄧男因犯傷害直系尊親屬罪、恐嚇危害安全罪，分別被判3個月徒刑、拘役35日，然傷害直系尊親屬刑罰加重，不給易科罰金。

    鄧男於今年2月16日（農曆除夕）當天下午4點許，不滿父親縱容樓上房客製造噪音，在住家2樓至3樓樓梯間燃放鞭炮，恫嚇父親。鄧父被嚇著，持高爾夫球桿欲制止兒子，反遭兒子持木棍攻擊。

    鄧父遭兒子打得頭破血流、手腳也多處受傷，向鄰居求救，警方獲報趕赴將鄧男逮捕。由於鄧男之前曾打傷樓上房客，這回又對父親施暴，讓鄧父心寒，堅持對逆子提起告訴。

    苗栗地院審酌鄧男遇事竟不思控制情緒、理性解決，在住處樓梯間燃放鞭炮恐嚇他人，且僅因細故而持木棍傷害父親，犯恐嚇危害安全罪、傷害直系血親尊親屬罪，分別處拘役35日、3個月徒刑。

    然鄧男犯傷害直系尊親屬罪部分，雖判刑6個月以下，但屬刑罰加重之罪，法官依法未宣告得以易科罰金。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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