偏鄉小校裁併掀論戰 鍾東錦力主整併、陳品安認「不該成優先手段」

民進黨苗栗縣長參選人、縣議員陳品安認為小校裁併不應成為教育治理的優先手段，應先推動資源整合與學校轉型。（圖由陳品安提供）

苗栗縣幅員遼闊，近年因少子化及城鄉差距擴大，偏鄉小校裁併議題持續引發討論。縣長鍾東錦主張，小校應整併，集中教育資源，才能提供學生更完整的學習環境；民進黨縣長參選人、縣議員陳品安則持不同看法，認為裁併不應成為教育治理的優先手段，應先推動資源整合與學校轉型。

鍾東錦20日下鄉座談時，與獅潭、大湖、卓蘭、泰安4鄉鎮地方代表交流，談及偏鄉教育議題。他表示，小校學生人數少，缺乏同儕互動與砥礪，恐不利學習成效及未來人際發展，因此支持整併小校，將節省的經費投入教學設備與資源提升，並依規定補助交通費，讓偏鄉學童也能享有更好的學習條件與成長空間。

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對此，陳品安指出，苗栗教育的長期問題在於資源分配不均，與其直接裁併偏鄉學校，不如透過有效整合資源改善教育品質。她認為，若以「培養下一代苗栗菁英」為理由裁併小校，恐使偏鄉孩子失去穩定的師生關係與在地支持，也可能加重家庭接送負擔，對社區發展造成衝擊。

陳品安並以國家教育研究院面對少子化與城鄉差距所提出可透過「區域治理」模式推動學校轉型，包括跨校聯合、複合學校、衛星學校及住宿學校等方向，讓偏鄉教育資源得以整合，同時保留學校在地方的功能與價值。她主張偏鄉小校裁併必須是「最後手段」。

她表示，偏鄉小校不僅是教育場域，也是社區生活與文化的重要中心，可進一步結合社區需求推動「老幼共學」，甚至轉型為樂齡學習中心，強化在地連結。她強調，學校轉型過程應納入校長、教師、家長及居民共同討論，凝聚共識，才能兼顧教育品質與地方發展。

陳品安表示，每一位孩子都是地方的未來，教育政策不應只以成本考量，而應思考如何在有限資源下創造更多可能，為下一代提供更公平且多元的學習環境。

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