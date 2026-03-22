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    首頁 > 苗栗縣

    增建頭份第2交流道啟動 連絡道工程「市價徵收」預計明年辦理

    2026/03/22 10:57 記者彭健禮／苗栗報導
    配合增建頭份第2交流道推動，縣府同步辦理都市計畫變更，推動「增設連絡道工程」。因涉民地徵收，縣府表示將依法「市價徵收」，並預計明年辦理用地徵收及工程。（圖由縣府提供）

    配合增建頭份第2交流道推動，縣府同步辦理都市計畫變更，推動「增設連絡道工程」。因涉民地徵收，縣府表示將依法「市價徵收」，並預計明年辦理用地徵收及工程。（圖由縣府提供）

    為改善國道1號頭份交流道壅塞，苗栗縣爭取增建頭份第2交流道，可行性研究計畫獲交通部高速公路局審議通過，啟動整體規劃；縣府同步辦理都市計畫變更，推動「增設連絡道工程」。因涉民地徵收，縣府表示將依法「市價徵收」，並預計明年辦理用地徵收及工程。

    頭份第2交流道「增設連絡道工程」都市計畫變更，縣府已自3月3日起公開展覽30天，並於16日在頭份市公所完成說明會辦理。因工程涉及民地徵收，補償措施為民眾關切；縣府工商發展處官員於會中表示，將依法做「市價徵收」。

    工商發展處並說明，現階段的程序為「辦理公開展覽及說明會」，廣納民眾意見及建議，彙整後預計6月送苗栗縣都委會審議，目標於年底通過內政部都委會、主細計核定及發布實施，明年辦理用地徵收及工程。

    提案主張增建頭份第2交流道並長期關心的縣議員陳光軒也出席說明會。他肯定縣府依法「市價徵收」，但也要求縣府未來在徵收相關範圍的土地，若產生畸零地時，應從寬從優甚至做完整徵收的處理，並與權益人妥善溝通，共同促成此案。

    受新竹科學園區外溢及竹南科學園區產業聚集效應影響，頭份、竹南之苗北地區車流逐年攀升，國1頭份交流道於尖峰時段壅塞情形嚴重，民怨叫苦。縣府爭取增建頭份第2交流道，規劃於頭份交流道北側新增「南出北入」匝道，並新闢連絡道銜接科東二路及興隆路，分擔既有車流壓力。

    頭份第2交流道「增設連絡道工程」都市計畫變更，縣府已自3月3日起公開展覽30天，並於16日在頭份市公所完成說明會辦理。（圖由縣府提供）

    頭份第2交流道「增設連絡道工程」都市計畫變更，縣府已自3月3日起公開展覽30天，並於16日在頭份市公所完成說明會辦理。（圖由縣府提供）

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