玩火釀災？後龍機車行深夜火警 屋主救出癱兒 老母命喪火窟

起火點為機車行一樓後方房間。（圖由消防提供）

苗栗縣後龍鎮一家機車行，昨（21）日深夜11點半許發生火警，造成行動不便的75歲劉姓老婦，逃生不及，送醫不治。另，劉婦的孫子、下半身癱瘓的29歲解姓男子，則被父親救出、雙腳有燒傷，送醫救治，無生命危險，然情緒不穩定的他，稱當時在房間玩火柴。檢警將於今天相驗、調查釐清。

苗栗縣消防局勤務指揮中心於昨天晚間11點30分許獲報，指後龍鎮十班坑台6線、台1線路口附近一棟民宅失火，派遣後龍、西湖、竹南、苗栗分隊及第二大隊人車前往灌救。

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消防人車到場，發現失火民宅為一家機車行，現場冒出濃煙，屋主54歲解姓男子已將下半身癱瘓的29歲兒子救出，但母親劉姓老婦行動不便，仍受困屋內。消防人員布1水線入室滅火及搜救，於住宅後側儲藏間靠近1樓樓梯口發現劉姓老婦倒臥，無明顯外傷，但失去無生命徵象，送衛福部苗栗醫院急救不治。

起火點位於1樓後方，燃燒面積約3平方公尺，消防人員迅速將火勢撲滅。屋主向警消人員表示，火警發生當下他在一樓客廳、尚未睡，突然聞到1樓後方兒子的房間傳來燒焦味，前往察看，發現兒子桌上電腦處起火，趕緊將兒子抱起逃生，欲再返回救母親時，鐵捲門掉落，阻擋他進入，趕緊通報119。被救出的29歲解男，則稱當時在房間玩火柴。

機車行深夜發生火警，消防人員到場灌救。（圖由消防提供）

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