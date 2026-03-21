為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 苗栗縣

    苗栗露營場申請1階成長翻倍 業者違反「這2項」開罰52案

    2026/03/21 17:05 記者蔡政珉／苗栗報導
    圖為文化觀光局人員前往專案現場勘查畫面。（苗縣府文觀局提供）

    圖為文化觀光局人員前往專案現場勘查畫面。（苗縣府文觀局提供）

    苗栗縣露營場合法化進度成關注焦點，苗栗縣文化觀光局指出，全縣露營場申請量已從去年的180餘件大幅成長至376件，成長近一倍，其中通過第一階段土地容許使用達119家；文觀局針對不願配合輔導或先行違規使用的既有業者開罰，截至目前已累計處分52案。

    根據統計，苗縣露營場申請第一階段「土地容許使用」共376件，扣除9件駁回後，通過許可者已達119家。

    針對稽查處分，文觀局統計截至目前共裁罰52案。文觀局指出，由於苗栗多數露營場屬於「既有營位」，在申請合法化之前多已先行營運，只要現場會勘確認「先行使用」或「農地非農用」屬實，即構成違規，裁罰標準依據區域計畫法，視違規面積大小進行分級，最低從6萬元起跳，若業者仍不配合，後續將面臨連續開罰、斷水斷電甚至強制拆除。

    文觀局強調，目前的輔導目標是「不讓業者卡在拿到容許之後」，將全力協助已過一階的119家業者銜接後續程序，確保露營場從土地到設施物全面合法化，守護遊客安全與山坡地水土環境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    苗栗縣今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播