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    首頁 > 苗栗縣

    響應國際森林日 苗栗社大走入樟之細路淨山、守護古道

    2026/03/21 13:51 記者蔡政珉／苗栗報導
    響應國際森林日，苗栗社大走入樟之細路淨山、守護古道。（苗栗社大提供）

    響應國際森林日，苗栗社大走入樟之細路淨山、守護古道。（苗栗社大提供）

    今天為國際森林日，苗栗社區大學約30名師生發起活動響應，走入國家級綠道「樟之細路」，在二寮坑山徑與紙湖古道展開「敬山、淨山」活動，展現草根公民守護山林的決心。

    活動由苗栗社大講師陳治安、班長吳肇家領軍，隊伍自三灣蓮座宮出發，一路延伸至獅潭紙湖古道，全長約7公里。參與者頂著烈日，歷時6小時徒步翻山越嶺，沿途不僅細心撿拾人工垃圾，更自發進行簡易的古道維護工作，清除阻礙通行的雜草枯枝，確保山徑行路安全。

    苗栗社大也沿途安排定點解說，講師介紹當地從樟腦、茶葉到林木業的產業變遷史，讓參與者在流汗之餘，也能深刻理解山林資源如何支撐地方經濟與人文發展。

    苗栗社大主秘古婷婷表示，時值春季班開學，校方特地將此次淨山定為別具意義的「開學第一堂課」，希望藉此將環境教育從教室帶回鄉土，讓學員在實踐中落實環境公民的精神。參與志工則說，在彎腰撿拾垃圾的過程中，重新找回了人與自然的關懷連結。

    陳治安指出，二寮坑山徑是樟之細路苗栗段中維護難度較高的一環，見到公民願意深入守護令人感動。

    響應國際森林日，苗栗社大走入樟之細路淨山、守護古道。（苗栗社大提供）

    響應國際森林日，苗栗社大走入樟之細路淨山、守護古道。（苗栗社大提供）

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