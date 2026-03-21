竹苗受威脅植物保種 今年加入13處場域、通霄新埔國小做基地

校園做節點，竹苗受脅植物保育邁向多點共育。（新竹分署提供）

林業及自然保育署新竹分署攜手林業試驗所推動「竹苗受威脅植物藏種於民」行動，號召在地夥伴共同參與植物保種。今年共有13處友善環境場域加入，導入新竹油菊、島田氏雞兒腸、大胡枝子等14種受脅植物及16種原生植物，培育約2600株苗木，並於苗栗通霄新埔國小辦理苗木派發與培力課程，強化地方照護與繁殖能力。

新竹分署指出，苗栗後龍至通霄、苑裡沿海丘陵地帶為台灣西北部受威脅物種分布密集區域，但棲地多屬私有山坡地及農牧用地，且常受火災與人為開發干擾，就地保育推動不易，棲地亦持續流失；故展開資源調查，並推動域外保種、種原蒐集與苗木培育，逐步建立地方參與網絡。

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此外，苗栗縣通霄鎮新埔國小提供設有噴灌系統的網室作為苗木初期照養基地，成為串聯政府、學界與地方的重要節點。未來將持續透過訪視與技術支援，擴大在地保種能量，讓受脅植物保育從單點走向多點，逐步建構穩定的區域生態網絡。

新竹分署強調，受脅植物保育不只是將植物種活，更重要的是建立可以持續維護、逐步擴散的地方保種網絡。未來將持續與林業試驗所及在地夥伴合作，於苗木派發種植後，透過現地訪視、技術交流及照養支持，關注植物生長與適應情形。

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