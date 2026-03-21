鐵工當詐團「收水手」栽了 判刑2年、沒收1萬元酬勞

鐵工當詐團「收水手」栽了，被判刑2年、沒收1萬元酬勞。圖為苗栗地院。（資料照）

苗栗一名古姓男子加入詐騙集團擔任「收水手」，負責收受第一線取款車手取得的贓款後再轉交給詐騙集團上游，一名被害人遭該詐團假投資手法騙走50萬，警方循線逮捕古男。苗栗地院法官近期審理後，依三人以上共同詐欺取財罪，判處古男有期徒刑2年，並沒收其1萬元犯罪所得。

古男與其所屬的詐騙集團先在臉書（FB）刊登假投資廣告，誘使被害人加入Line群組，群組內一名暱稱「林語嫣」的成員分飾多角，謊稱投資證券可獲取暴利。被害人信以為真，於2024年8月間前往苗栗縣公館鄉一間超商，交付50萬元現金交給該詐團車手。

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取款車手拿走50萬元後，先交給另一名同夥，再轉交給負責「收水」的古男，古男隨即將這筆贓款「回水」交給集團上游，企圖透過層層轉手製造金流斷點，掩飾犯罪所得去向。

古男被逮後坦承不諱，並稱從事鐵工、須扶養胞妹。法官審理後，指出現今社會詐欺事件層出不窮，手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾遭到詐欺，導致畢生積蓄化為烏有，甚至有被害人因此輕生的新聞，古男仍加入詐騙集團擔任收水車手，考量其非詐團核心成員，故判處有期徒刑2年、沒收1萬元犯罪所得。

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