綠營苗縣鄉鎮市長及代表提名登記截止 60歲女新住民參選苗栗市代

菲律賓籍的新住民湯國環，登記參選苗栗市第三選區市民代表。（圖由湯國環提供）

民主進步黨苗栗縣黨部「2026年鄉鎮市長及鄉鎮市民代表」黨內提名登記作業今（20日）截止，18鄉鎮市長部分，此次暫無人完成登記，鄉鎮市代表有4人登記，其中60歲的菲律賓女新住民湯國環，來台定居38年，登記參選苗栗市第三選區市民代表。

民進黨苗栗縣黨部指出，18鄉鎮市長部分，本次雖暫無人完成登記，後續將以整體選戰考量，積極尋覓適當人選，不排除以徵召等方式，徵詢最強戰力投入選戰，攜手為苗栗打拚。

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此次鄉鎮市民代表提名登記名單如下：公館鄉第一選區楊家樹、通霄鎮第一選區徐鈺婷、林芸嬅；苗栗市第三選區湯國環。共4位黨員完成登記，下週將提報至縣黨部執行委員會進行資格審查，依黨內相關程序辦理後續提名作業。

此次登記名單中，楊家樹、徐鈺婷為現任鄉鎮市民代表，持續投入基層服務、爭取地方認同；林芸嬅則為縣議員翁杰服務處主任，具備扎實基層歷練與政策執行經驗，這次由幕僚轉戰前線，展現民進黨人才接棒、團隊作戰的整體戰力。

此外，來自菲律賓的新住民，22歲來台定居，菲律賓大學畢，曾任英語教師及苗縣府移工翻譯，長期關注多元文化、新住民及勞工議題，盼以自身跨文化背景與基層服務經驗，為苗栗注入更多元、進步的公共參與能量。

民進黨苗栗縣黨部強調，未來在最優秀的縣長候選人陳品安帶領下，民進黨將以更堅強的團隊、更優質的候選人及更貼近民意的行動，全力爭取鄉親支持，讓苗栗看見改變的希望，感受民主進步黨深耕地方、守護民主、改革前進的堅定決心。

民進黨苗栗縣黨部「2026年鄉鎮市長及鄉鎮市民代表」黨內提名登記作業今天截止。（民進黨苗栗縣黨部提供）

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