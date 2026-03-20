卓蘭農會盼遷建果菜市場 鍾東錦允支持

卓蘭農會盼遷建果菜市場，鍾東錦允諾支持。（苗縣府提供）

苗栗縣長鍾東錦今日率縣府團隊赴大湖雪霸國家公園管理處，舉辦下鄉座談會，針對獅潭、大湖、卓蘭、泰安等地的建設需求逐一回應；其中，卓蘭鎮農會提議申購埔尾段縣有地遷建果菜市場，鍾東錦則允諾協助。

卓蘭農會總幹事徐文欽指出，現有果菜市場周邊路幅不足，造成蔬果運銷不便，規劃申購約一甲的縣有土地，興建整合資材、肥料及消費貨品的全新果菜市場。該計畫亦結合景觀花圃，期盼吸引遊客駐足打卡，提升農民收益。鍾東錦允諾會全力支持，並指示縣府地政處與農業處盡速擬案，送議會審議通過後呈報農業部核備。

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鍾東錦強調，屆時相關的土地銷售款，縣府也會補助給新建果菜市場、銷售中心作為增設冷鏈等相關設備及建置花圃的經費，讓蔬果的保存期限延長，也能吸引前往卓蘭、泰安或台中東勢的遊客，停留在卓蘭果菜市場選購新鮮的蔬果，增加農民的收益。

另外，獅潭鄉長劉淑能建議改善苗栗地理中心碑周邊環境，鍾東錦認為縣府責無旁貸，將指示文觀局規劃更具話題性的景點設施，爭取中央經費打造觀光亮點。

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