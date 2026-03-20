為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 苗栗縣

    水情告急 農糧署公告苗栗縣開放「變更休耕」

    2026/03/20 14:08 記者蔡政珉／苗栗報導
    水情告急，農糧署公告苗縣開放「變更休耕」。（資料照）

    水情告急，農糧署公告苗縣開放「變更休耕」。（資料照）

    由於近期降雨情形不佳，坐擁3座水庫的苗栗縣水庫容量持續降低，農業部農糧署發函苗栗縣政府，縣府也公告，即日起至31日開放苗栗縣全鄉鎮市農地，倘受水情影響，有意改辦理生產環境維護措施（舊稱休耕），專案開放得辦理變更申報。

    依農糧署公文指出，由於近來降雨偏少，為減輕農業用水調度壓力並利於農民調整安排，農糧署決定將原先僅針對公館鄉等4鄉鎮的措施，放寬至土地座落於苗栗縣各鄉鎮農地均可適用。

    苗縣府農業處指出，實施對象為全縣農地，且已完成申報今年上半年（第1期作）公糧、轉（契）作或自行復耕種植登記；受理時間與申請變更方式為即日起至31日止，持原申報書收執聯及相關資料，向原申報地公所申請變更。

    另外，苗縣府表示，特別放寬非基期年農地、無復耕紀錄、公有地此次亦可改申報休耕；縣府也提醒，僅限辦理變更申報1次，完成變更後，不得以任何理由要求回復原申報內容；經變更為生產環境維護案件，依規定本年度下半年不得再辦理生產環境維護措施（一年僅得辦理1次休耕）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    苗栗縣今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播