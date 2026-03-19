陽明交大苗栗校區「知行學院」完成規劃設計 總工程經費約3億9千多萬

國立陽明交大苗栗院區「知行學院」規劃設計完成，融入在地文化，打造前瞻學習場域。（苗栗縣政府提供）

苗栗縣政府於去年12月完成與國立陽明交通大學簽署合作協議，於後龍鎮設立「陽明交大苗栗校區」。全案總工程經費約3億9739萬元，縣府以縣款編列規劃設計經費約1949萬元，並已完成規劃設計招標；該校區將設置進修推廣學院、產學聯合研究中心及相關教學研究機構，並延伸教育鏈，涵蓋幼兒教育、國民教育、高等教育至終身教育，提供完整學習資源，全面提升苗栗縣教育競爭力。

苗栗縣政府昨日舉辦「苗栗知行學院新建工程初步規劃會議」邀集陽明交通大學、縣議員、後龍鎮代表及縣府相關科室，共同討論陽明交大苗栗校區知行學院新建工程初步規劃事宜。

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負責設計的建築師陳賢秋在會議中說明知行學院規劃的願景與目標，分成知行學院、實驗國高中、體能設施區、終身學習基地四大區塊，強調將以進修推廣、產學合作及教育延伸為核心，打造兼具前瞻性與實用性的學習場域，建築外觀設計融合後龍溪流動意象及河床卵石元素化，並結合苗栗在地紋理、歷史及文化符號，期許知行學院成為「產業領航的基石」。

縣長鍾東錦肯定建築師以「知行苗栗・矽谷領航」、「產學共融・矽匯後龍」為設計理念，期望將知行學院打造為苗栗教育的重要領航據點，透過與國立大學合作設置進修推廣學院及產學合作中心，才可將優秀人才引進苗栗進而留在苗栗。

苗縣府教育處長葉芯慧表示，陽明交大苗栗校區目前已啟動知行學院新建工程，後續將持續推動實驗國高中、終身學習場域的建置，逐步完成苗栗校區的建置。

國立陽明交大苗栗院區規劃設計完成，分成4大區塊。（苗栗縣政府提供）

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