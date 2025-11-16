為20年好兄弟代購彩虹菸分享吸食 換來販毒重罪判10年半

劉姓男子被查獲替認識20多年的好兄弟「代購」混合第二、三、四級毒品的「彩虹菸」4次，換得分享吸食，被苗栗地院依犯販賣第二級毒品而混合二種以上毒品罪4罪，各處10年3個月，併應執行10年半。（資料照）

苗栗縣劉姓男子，被查獲替認識20多年的好兄弟「代購」混合安非他命、α-吡咯烷基苯異己酮、去甲麻黃鹼等第二、三、四級毒品的「彩虹菸」4次，換得分享吸食，被苗栗地院依犯販賣第二級毒品而混合二種以上毒品罪4罪，各處10年3個月，併應執行10年半。

劉男被警方查獲於前年11月1日、11月5日、11月15日、11月19日，各以4000元代價，販售混合有安非他命、α-吡咯烷基苯異己酮、去甲麻黃鹼等第二、三、四級毒品的「彩虹菸」給男子「阿東」（化名）。

劉男坦承有此4次行為，但否認是販賣毒品，辯稱他是跟阿東合資購買，由他出面去跟藥頭買，買到之後2人一起吸食，阿東會拿出來分他吸食。

但阿東證稱，他跟劉男從國中就認識，是20多年的好朋友，他之前有聽其他朋友說劉男有在施用彩虹菸，他才去問劉男拿不拿得到？他不知道劉男跟誰買，他因工作忙碌，也沒去過問，彼此會用LINE聯繫交易。

法官調查，阿東證詞與事證相符，且阿東與劉男認識數十年，並無恩怨，況劉男也供稱，「我們從小就在一起了，認識很久，跟哥哥一樣」，足見阿東當無設詞誣陷劉男之必要。

法官認劉男犯販賣第二級毒品而混合二種以上毒品罪4罪，兼衡其犯後否認犯行之態度及智識、家庭經濟及生活狀況，及檢察官求刑之意見等一切情狀，各處10年3個月，併應執行10年半。全案可上訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

