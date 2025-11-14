人人犬舍188隻被割聲帶犬隻恐遭繼續利用 鍾東錦回應了

苗栗縣動物保護防疫所已購買犬籠，將188隻「人人犬舍」事件犬隻陸續帶回收容，並開放民眾認養。（苗栗縣政府提供）

苗栗縣公館鄉「人人犬舍」爆發近300隻狗約9成被剪除聲帶，但僅沒入85隻7歲以上犬隻，另188隻移至其他犬舍收容，遭苗栗縣議員陳光軒質疑恐淪為再度成為繁殖、販賣的產品；此爭議也引發女星米可白及不少網友忍不住開砲批苗栗縣政府冷漠處理，要求苗栗縣長鍾東錦出來面對。鍾東錦今（14）日透過臉書表示，面對各界指責，他坦然接受，並說：「花蓮有很多鏟子英雄，我希望苗栗有汪汪隊長，這些毛孩不該在籠子裡老死，真的愛牠，請伸出援手，領牠們在回家的路上。」

鍾東錦今天下午透過臉書為苗縣府發聲說，當人人犬舍執照廢止的那一刻起，繁殖犬依法就成為了一般犬，無論送到哪裡，都必須結紮，並且追蹤管理或辦理就地認養，從來不存在淪為繁殖犬再次牟利的問題。因此為他們尋找好的暫時收容點，以便於領養或騰出空間時送回苗栗，成為了第一課題。他也感謝願意為這些毛孩，提供庇護的其他縣市動保單位與收容機構。

請繼續往下閱讀...

鍾東錦指出，但憤怒的群眾點燃了正義的火炬，排山倒海的輿論，讓原本懇託安置的單位，紛紛拒收。於是所有毛孩們歷經舟車勞頓，又要回到了苗栗縣動物保護防疫所，但依法收容數量有其上限，他們可以購置新籠，設法在法規內提高上限收容，但新聞熱度一時，領養的怕寥寥可數，最終可能有大半的毛孩子，老死籠中。

鍾東錦表示，人有好惡，但狗只有主人，牠們對主人的愛沒有分別心。群眾的憤怒並不會將牠們帶向光明，牠們需要大家移動腳步前來，張開雙手，帶著牠們一起打開家的大門來認養。

苗縣動防所長張俊義也回應，動防所已經購買犬籠，今日也動員前往將188隻「人人犬舍」事件犬隻帶回動防所收容，並於動防所臉書公告於下週一開放民眾領養。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法