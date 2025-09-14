為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    熱搜
    首頁　>　苗栗縣

    111年11月11日相識、交往後結婚 男女仍離婚

    111年11月11日相識、交往後結婚，男女仍離婚。（資料照）

    2025/09/14 17:19

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕男子阿南和女子小筑於難得的111年11月11日相識，雙方交往約1年半後結婚，2人婚後分隔2地居住。小筑近期向法院聲請離婚，主要因2人常為居住與債務問題發生爭執，阿南也以離婚要脅小筑，甚至刪除通訊軟體上相簿照片，小筑後來封鎖阿南，阿南不滿在網路散布小筑為了領取補助、請婚假才與其結婚。法官審理後，認為2人婚姻已無法挽回，判准離婚。

    小筑主張，她與阿南在111年11月11日相識後交往、結婚，但阿南常向她借錢，故無法信任阿南管理金錢能力，也因金錢糾紛發生瑣事；小筑與前夫所生子女帶寵物回家飼養後，阿南更拒絕同住、還稱要斷絕聯繫，並以離婚相脅。

    小筑主張，阿南後續將通訊軟體上相簿中的相片完全刪除，多次以離婚情緒勒索並拒絕溝通，她只好封鎖阿南盼暫時冷靜，但阿南卻在FB散佈與事實不符訊息，包括稱小筑與阿南結婚是為了領取補助、請婚假等。

    阿南則未出庭，僅以書狀主張小筑自始只想利用婚姻節稅以及賺婚假，因寵物問題發生爭執後小筑以最快時間打包阿南行李，並且封鎖雙方的聯繫方式。阿南稱，他持續還錢給小筑，且婚後為支付雙方生活開銷已花費225萬，仍希望維持婚姻。

    法官審理時，由Line對話紀錄等，發現阿南確實多次提離婚，加上依多項證據認2人難以維繫婚姻，故判准離婚。

