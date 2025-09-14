通霄內湖遭亂倒蛋殼 男子被逮推給移工

通霄遭亂倒蛋殼，男子被逮推給移工。（繆宗翰提供）

2025/09/14 13:37

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕1名男子與2名越南籍移工昨（13）日開著小貨車從台北市南下至苗栗縣通霄鎮內湖里國道3號高架橋下附近，男子先在通霄交流道附近超商休息，2名移工則前往內湖里溪底橋往圳頭方向空地直接傾倒蛋殼，被通霄鎮代繆宗翰、翁英雄與內湖里長林輝權等人逮個正著並通報警方，被繆宗翰認為為主使者的男子則將責任推給移工，並向警方辯稱蛋殼並非廢棄物。通霄警方訊後，仍依違反廢棄物清理法移送3人。

通霄警方表示，該名男子被逮後稱，當時他在超商喝咖啡休息，並不知道2名移工開車前往傾倒蛋殼；該名男子也辯稱，蛋殼並非廢棄物，可作農業肥料使用等。

通霄警方指出，將持續向上溯源，調查是否有幕後主使者。

繆宗翰則說，該處近期多次遭不肖業者棄置雞蛋殼廢棄物，居民長期受惡臭困擾卻因難以抓到現行犯而苦無對策。此次有民眾眼尖發現及時通報，才能逮捕嫌犯。

繆宗翰也提到，經過比對相關資料，發現該輛車多次南下到事發地點，且載運不同食品公司的蛋殼。

