苗栗男掛假車牌拒檢狂飆撞爛警車頭 這下判刑了

苗栗男掛假車牌拒檢狂飆，還撞爛警車車頭。圖為苗栗地院。（資料照）

2025/09/14 09:28

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕許姓男子今年4月間下午時分開車行經苗栗縣頭屋鄉尖豐路與苗25線路口，因車牌與車體不符遭警方攔檢，但許男拒檢直接開車逃逸，許男為了躲避警方查緝，闖紅燈、蛇行、逆向行駛等樣樣來，最後被警網逼入死巷後，許男竟朝一輛警車猛撞，導致巡邏車車頭毀損，但許男仍被逮。苗栗地院法官近期審理後，依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，處有期徒刑6個月，如易科罰金，以1000元折算1日。

事發時，許男因懸掛假車牌被警方發現，竟在頭屋大橋與台72線口、頭屋大橋與經國路口、為公路等重要道路闖紅燈、蛇行、隨意變換車道、逆向行駛，甚至撞到其他2輛車。但許男仍四處逃逸，最後被警網逼入一處死巷中，但許男竟撞向員警駕駛的巡邏警車，導致警車車頭毀損嚴重。

請繼續往下閱讀...

法官認為許男已經妨害公眾往來安全，且許男為規避員警攔查，悍然駕車衝撞員警所駕駛之巡邏車輛，不只造成車損，現場多名圍捕許男員警的生命安全也有高度危險，加上許男拒檢途中影響到其他用路人安全，依法判處許男有期徒刑6個月，可易科罰金。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法