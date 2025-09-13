80歲老婦騎乘電動代步車 台1線後龍段遭重機追撞傷重不治

騎乘電動代步車的80歲老婦失去生命跡象，送醫急救不治，大型重機騎士與乘客也受傷送醫。（記者彭健禮翻攝）

2025/09/13 20:06

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台1線116K苗栗縣後龍鎮南下路段，今（13日）上午發生大型重機內側車道追撞電動代步車的交通事故；電動代步車駕駛80歲老婦到院前失去生命跡象，送醫急救不治，大型重機騎士與乘客也受傷送醫。檢警將於明天相驗，調查釐清事故原因。

苗栗縣政府消防局於今天上午8點55分許獲報，台1線116K南下路段發生交通事故，派遣救護人車前往救援。消防救護人員到場，發現為一輛電動代步車與一輛大型重機碰撞，有3名傷者，其中一名老婦傷勢嚴重，於送醫途中失去生命跡象，經到院搶救仍不幸傷重不治。另有一男一女，則分別有肢體擦挫傷及胸口疼痛情形，都送醫救治。

警方獲報趕赴現場，電動代步車、大型重機撞成一團、占據內側車道，車輛撞擊碎片飛散一地、油漬也洩漏，隨即進行交通管制。事故車輛上午10點55分拖離現場，11點17分完成散落物及油漬清理，恢復正常通行。

警方調查，老婦騎電動代步車由台1線南下外側車道斜切入內側車道，疑似欲從附近中央分隔島缺口至對向車道，遭後方同向的大型重機追撞；大型重機男騎士、女乘客也都受傷送醫，男騎士酒測值為0。

事故現場電動代步車、大型重機撞成一團。（記者彭健禮翻攝）

