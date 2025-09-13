苗栗再添合法垂釣場域！ 龍鳳漁港釣魚平台延伸即起啟用

農業處再向海洋委員會海洋保育署爭取補助800萬元，推動龍鳳漁港釣魚平台延伸工程，將平台向外延伸2.5公尺，於昨日驗收通過，即起啟用。（圖由苗縣府農業處提供）

2025/09/13 12:54

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港釣魚平台去年7月啟用後，引發釣友反映平台與垂釣海面間有消波塊阻隔，使得釣線易勾纏，抱怨「怎麼釣？」經縣府再爭取經費將釣魚平台延伸，工程於昨（12 ）日驗收通過，即起啟用。縣府農業處表示，目前全縣已有4處漁港釣魚區，正辦理苑裡漁港釣魚平台施作工程，預計明年1月啟用，將再添一處合法、安全垂釣場域。

苗栗縣海岸線50公里，沿海有11處漁港，2020年4月起陸續開放後龍鎮公司寮漁港北堤、外埔漁港南堤，及通霄鎮新埔漁港北堤、龍鳳漁港北堤釣魚平台垂釣。不過，龍鳳漁港釣魚平台去年7月啟用後，引發釣友反映平台與垂釣海面間有消波塊阻隔，使得釣線易勾纏，抱怨「怎麼釣？」多名議員也於議會提出要求改善。

農業處再向海洋委員會海洋保育署爭取補助800萬元，推動龍鳳漁港釣魚平台延伸工程，將平台向外延伸2.5公尺，於昨日驗收通過，即起啟用。農業處表示，平台延伸後，避開消波塊，可降低斷線、掛底風險，不僅讓釣友釣魚更順手，也減少漁具落失，維護海洋生態。

此外，農業處另獲海洋保育署補助1300餘萬元，及自籌配合款近230萬元，於苑裡漁港南堤新建長50公尺、寬5公尺的釣魚平台；工程施作中，預計明年1月完工啟用。

