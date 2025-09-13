為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　苗栗縣

    苗栗再添合法垂釣場域！ 龍鳳漁港釣魚平台延伸即起啟用

    農業處再向海洋委員會海洋保育署爭取補助800萬元，推動龍鳳漁港釣魚平台延伸工程，將平台向外延伸2.5公尺，於昨日驗收通過，即起啟用。（圖由苗縣府農業處提供）

    農業處再向海洋委員會海洋保育署爭取補助800萬元，推動龍鳳漁港釣魚平台延伸工程，將平台向外延伸2.5公尺，於昨日驗收通過，即起啟用。（圖由苗縣府農業處提供）

    2025/09/13 12:54

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港釣魚平台去年7月啟用後，引發釣友反映平台與垂釣海面間有消波塊阻隔，使得釣線易勾纏，抱怨「怎麼釣？」經縣府再爭取經費將釣魚平台延伸，工程於昨（12 ）日驗收通過，即起啟用。縣府農業處表示，目前全縣已有4處漁港釣魚區，正辦理苑裡漁港釣魚平台施作工程，預計明年1月啟用，將再添一處合法、安全垂釣場域。

    苗栗縣海岸線50公里，沿海有11處漁港，2020年4月起陸續開放後龍鎮公司寮漁港北堤、外埔漁港南堤，及通霄鎮新埔漁港北堤、龍鳳漁港北堤釣魚平台垂釣。不過，龍鳳漁港釣魚平台去年7月啟用後，引發釣友反映平台與垂釣海面間有消波塊阻隔，使得釣線易勾纏，抱怨「怎麼釣？」多名議員也於議會提出要求改善。

    農業處再向海洋委員會海洋保育署爭取補助800萬元，推動龍鳳漁港釣魚平台延伸工程，將平台向外延伸2.5公尺，於昨日驗收通過，即起啟用。農業處表示，平台延伸後，避開消波塊，可降低斷線、掛底風險，不僅讓釣友釣魚更順手，也減少漁具落失，維護海洋生態。

    此外，農業處另獲海洋保育署補助1300餘萬元，及自籌配合款近230萬元，於苑裡漁港南堤新建長50公尺、寬5公尺的釣魚平台；工程施作中，預計明年1月完工啟用。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    苗栗縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播