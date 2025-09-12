隨招隨停、免費搭乘！苗栗幸福巴士新上路 就醫購物通學更便利

公路局補助苗栗縣公館鄉公所722萬元，協助幸福巴士汰舊換新，新購入2輛21人座巴士。（圖由縣府提供）

2025/09/12 17:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕為提升交通便利性與安全品質，公路局補助苗栗縣公館鄉公所722萬元，協助鄉內幸福巴士車輛汰舊換新，新購入的2輛21人座巴士，接續投入既有2條幸福巴士路線行駛，隨招隨停、免費搭乘。

公館鄉公所原有提供社區巴士服務，在新竹區監理所、苗栗縣政府及鄉公所共同努力下，去年轉型納入公路局幸福巴士體系，惟仍沿用在地舊有車輛。今年公路局補助722萬元加上公所自籌139萬元，購入2輛新車，投入既有2條幸福巴士路線，一併於今天辦理通車典禮。

甲線（行修寺—大千醫院）自大坑行修寺出發，依站點沿路行駛至大千醫院，全長約19公里。乙線（開礦村城隍宮—大千醫院）自開礦村城隍宮出發，依站點沿路行駛至大千醫院，全長約28公里。

幸福巴士通車儀式，由縣府秘書長陳斌山、立委邱鎮軍、交通部公路局新竹區監理所代理所長林忠欽、議員孫素娥、曾美露、徐筱菁與公館鄉長何在鑫、代表會主席趙興邦一起啟動幸福巴士，眾人並上車試乘，對舒適寬敞空間讚許有加，南河國小也帶來客家八音熱鬧慶祝公館鄉公共運輸的新里程。

公館鄉長何在鑫感謝公路局和縣府協助，並考量鄉親習慣的既有路線，幸福巴士目前規劃的2條路線，即為原社區巴士路線，採隨招隨停方式，讓鄉親外出、就學、就醫、購物都便利。

眾人上車試乘，對舒適寬敞空間讚許有加。（圖由縣府提供）

