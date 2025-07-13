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    首頁　>　苗栗縣

    「護國大遶境」苗栗不缺席 志工：讓選票成為民主最後防火牆

    「護國大繞境」苗栗不缺席，呼籲罷免不當立委。（記者蔡政珉攝）

    「護國大繞境」苗栗不缺席，呼籲罷免不當立委。（記者蔡政珉攝）

    2025/07/13 11:05

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕罷團反共護台志工聯盟於7月4日誓師發起「護國大遶境活動」，今天上午9點抵達苗栗縣竹南鎮保民宮，包括罷團志工、民進黨黨公職也站出來，呼籲罷免不適任立委。苗栗罷團也指出，竹南鎮保民宮是苗栗罷免行動的起點，13日是再度出發的地方，苗栗縣二階連署雖未達標，但志工沒有解散，轉而走進各縣市。

    罷團志工代表K小姐說，首先，要深深感謝在二階連署期間一起站出來的苗栗鄉親，一起簽下名字，來自各行各業、不懼威嚇，展現堅毅不屈的改變意志；苗栗人用行動證明民主的聲音不會沉默。大罷免是一場民主的集體覺醒，她也以李喬「台灣有難，反抗就是愛」結尾，強調此話並非口號，而是挺身而出的理由，也希望國人站出來投下「同意罷免」，讓選票成為民主最後的防火牆。

    前客委會主委楊長鎮、民進黨黨部主委陳詩弦、民進黨籍縣議員徐筱菁、陳光軒、陳品安、邱毓興、翁杰、羅貴星、陳春暖等人也呼籲鄉親，連絡住在其他縣市的親友共同支持大罷免。

    楊長鎮說，台灣人民站出來，政黨當側翼，他也向國民黨喊話，呼籲保台正藍軍應該站出來參加大罷免、改變國民黨。

    「護國大繞境」苗栗不缺席，呼籲罷免不當立委。（記者蔡政珉攝）

    「護國大繞境」苗栗不缺席，呼籲罷免不當立委。（記者蔡政珉攝）

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