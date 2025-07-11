大學分科測驗被「報錯科」 建臺高中1考生棄考

大學分科測驗今天登場，苗栗縣私立建臺高中23名考生因學校失誤報錯考科，有1人棄考。（資料照）

2025/07/11 19:00

〔記者彭健禮／苗栗報導〕114年大學分科測驗今天登場，苗栗縣私立建臺高中23名考生因學校失誤報錯考科，有1人棄考、決定重考，其他今天應試考生心情尚屬穩定。校方說，該名放棄分科測驗的學生，以第三類組科系為目標，但因學校報名作業疏失，漏報了生物，當大考中心昨天公告依簡章規定辦理確定無法補救後，學生及家長即表示放棄分科測驗，決定重考。

校方說，分科測驗結束後，隨即將於14日與受影響的23名學生家長舉辦家長說明會，當面致歉並再次說明事件發生原委與校方處理過程，也將傾聽家長的意見與訴求，進一步協助處理。目前已有學生家長提出相關重考補習費用需求，校方屆時也將進一步彙整，提交董事會後續裁示。

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此外，校方將於15日召開學生及家長座談會，了解並盤點學生志願選填意向，由專家提供分析評估，積極給予協助。後續在29日分科測驗成績寄發當天及隔天30日，由校方與縣府支援的輔導團隊接力安排提供學生一對一協助選填志願，盡最大努力彌補。

分科測驗首日今天下午5點30分考試結束，苗栗考區總幹事、國立聯合大學教務長林永昇說，苗栗考區首日共有31人缺考，3起違規事件，為考生未持應試有效證件正本應試，且未於規定時間內送達。上述違規並登錄於違規事件紀錄中。第一天考試秩序良好，未發生重大違規、舞弊情事。

分科測驗苗栗考區設於國立聯合大學二坪校區，首日考試秩序良好。（資料照）

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