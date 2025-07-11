建臺高中考科報錯無法補救 鍾東錦：連縣長都有深深的無力感

苗栗縣建臺高中學生考科報錯無法補救，縣長鍾東錦在臉書無奈的說：「連縣長都有深深的無力感！」（記者張勳騰攝）

2025/07/11 13:20

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣私立建臺高中發生大學分科測驗學生集體報錯名事件，縣長鍾東錦喊話向大考中心委員請命，盼能給予學生一個補救機會，但大考中心公告依簡章規定辦理；對此，鍾東錦在臉書有感而發的說：「很多遺憾難以補救，如果連一個縣長都為此有著深深的無力感，那這些黎民百姓，又該如何？」

鍾東錦在臉書上說：「孩子苦讀3年，卻因為校方程序上的錯誤，這群考生的人生軌跡就此改變。」建臺中學因為行政作業疏失，導致報名科目錯誤，校方與孩子更在最後確認時間也未詳實查驗與回覆，連續性的疏忽致使這些苦讀3年的考生，在今年的夏天，上了人生中寶貴的第一課。

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「縱然私立學校的權責單位不在苗縣府，但考生都是我們苗栗的子弟，因而各方都協力搶救孩子們的應試權益。」鍾東錦指出，法規是國家的基石，用以維持社會的秩序，校方辜負了孩子們的信任，而大考中心為維持制度的嚴謹與公平性，也只能忍痛依法行政。各方的立場彼此都能理解，可這結果太沉重，但我想此刻心裡感受最痛的，仍是這些考生的父母。

鍾東錦無奈的說：「很多遺憾難以補救，如果連一個縣長都為此有著深深的無力感，那這些黎民百姓，又該如何？」

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