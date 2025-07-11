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    首頁　>　苗栗縣

    豪雨致大鹿林道東線多處坍方落石 雪管處建議暫緩入山

    大鹿林道東線5.2K、9K、14.9K多處坍方落石。（雪霸國家公園管理處提供）

    大鹿林道東線5.2K、9K、14.9K多處坍方落石。（雪霸國家公園管理處提供）

    2025/07/11 09:37

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕丹娜絲颱風過後，苗栗地區連日降雨，致雪霸國家公園大鹿林道東線5.2K、9K、14.9K多處坍方落石及倒木及5.3K邊坡路基流失，雪霸國家公園管理處請民眾行經小心並儘速通過，自行車應下車牽行通過，已聯繫開口合約廠商今日進行搶修作業。

    進入雪霸國家公園雪見遊憩區的司馬限林道5.45Ｋ處，昨（10）天上午出現坍方，車輛無法通行，經雪管處聯繫開口合約廠商已於昨天下午5點清除恢復通行。未料，雪管處昨又發現大鹿林道東線5.2K、9K、14.9K多處坍方落石及倒木及5.3K邊坡路基流失，已聯繫開口合約廠商今日進行搶修作業。

    雪管處表示，近期天候不穩，降雨頻繁，山區更易出現瞬間強降雨、土石鬆動與坍方落石等災害風險。儘管雪霸國家公園內登山步道目前維持開放狀態，但仍提醒民眾山區環境瞬息萬變，即使步道未封閉，並不代表風險已完全排除。

    雪管處表示，近2天園區因豪雨出現聯外道路崩塌、路況不穩等通報，山區部分步道因連續降雨造成泥濘或通行困難，增加登山困難度或受傷或迷途的風險，建議民眾近期內儘量避免進入山區活動，如非必要請暫緩登山行程，耐心等待天候穩定、步道安全無虞時再行前往。

    大鹿林道東線5.2K、9K、14.9K多處坍方落石及倒木。（雪霸國家公園管理處提供）

    大鹿林道東線5.2K、9K、14.9K多處坍方落石及倒木。（雪霸國家公園管理處提供）

    大鹿林道東線5.3K邊坡路基流失。（雪霸國家公園管理處提供）

    大鹿林道東線5.3K邊坡路基流失。（雪霸國家公園管理處提供）

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