蘇翊捷、賴欣儀獲總統教育獎 鍾東錦：苗栗學子榜樣

苗栗縣學子蘇翊捷（左）、賴欣儀兩人克服身體缺陷，憑著堅持的意志力與積極樂觀的態度，勇敢面對挑戰，榮獲今年總統教育獎殊榮。（記者張勳騰攝）

2025/07/10 16:39

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣學子蘇翊捷、賴欣儀兩人克服身體缺陷，憑著堅持的意志力與積極樂觀的態度，勇敢面對挑戰，榮獲今年總統教育獎殊榮，以及三灣國小大坪分校獲「親子天下2025教育創新100」入選團隊；苗栗縣長鍾東錦今（10）日頒獎表揚並頒發獎勵金，蘇、賴兩人的親友團也到場一起分享榮耀；鍾東錦指出，兩位學生的奮鬥歷程令人敬佩，正是苗栗學子的最佳榜樣。

苗栗縣通霄鎮烏眉國中一年級學生蘇翊捷，罹患罕見的顏面神經纖維瘤，必須透過藥物控制避免臉部的纖維瘤擴大，難免出現自卑感，國小時她加入學節令鼓社團，透過教師與同學接觸後，逐漸敞開心懷，除了融入校園大家庭更上台表演，在音樂與創作領域展現多元才華，讓人激賞。

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家住苑裡鎮石鎮里的國立臺北護理健康大學學生賴欣儀，自幼罹患腦性麻痺，她以堅強意志克服腦性麻痺，不僅是學校籃球隊副隊長，還在國際技能競賽健康照護職類分獲金、銀牌殊榮，更踏上國際舞台實習交流，在健康照護領域持續努力、不斷突破，分享學習經驗，展現追夢的行動力與人性關懷。

三灣國小大坪分校教師團隊則以「AI時代，如何幫助孩子成為更有智慧的人」為主軸，透過在地農業、環境議題與語文學習結合，設計具啟發性與實用性的課程內容，展現偏鄉小學的教育韌性與創造力，榮獲今年教育創新100肯定，成為苗栗縣教育的亮眼代表。

苗栗縣通霄鎮烏眉國中一年級學生蘇翊捷（左3）榮獲總統教育獎，縣長鍾東錦（左2）接見表揚，家人一起分享喜悅。（記者張勳騰攝）

家住苗栗縣苑裡鎮石鎮里的國立臺北護理健康大學學生賴欣（中），榮獲總統教育獎，縣長鍾東錦（左2）接見表揚，家人一起分享喜悅。（記者張勳騰攝）

苗栗縣三灣國小大坪分校教師團隊，榮獲今年教育創新100肯定，縣長鍾東錦（左4）頒獎表揚。（記者張勳騰攝）

苗栗縣學子蘇翊捷、賴欣儀兩人榮獲今年總統教育獎，以及三灣國小大坪分校教師團隊，榮獲今年教育創新100肯定，苗栗縣政府頒獎表揚，地方民代及親友團等，都到場分享榮耀。（記者張勳騰攝）

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