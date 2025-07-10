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    首頁　>　苗栗縣

    建台高中報名鬧烏龍！教育部「不改」：事涉分科測驗3.9萬考生公平

    教育部主秘林伯樵今早說明，大學分科測驗明天就要考試，考量全國3.9萬名考生考試公平性，不宜再改動。（記者林曉雲攝）

    教育部主秘林伯樵今早說明，大學分科測驗明天就要考試，考量全國3.9萬名考生考試公平性，不宜再改動。（記者林曉雲攝）

    2025/07/10 08:57

    〔記者林曉雲／台北報導〕大學入學分科測驗明（11）日將考試，苗栗縣私立建台高中卻發生幫學生集體報名考科出錯爭議，考歷史科的文組生報錯成考生物，考生物的理組生報錯成要考歷史。教育部主秘林伯樵今（10）日說明，全國共有3萬9190名考生，各科試卷及考生座位表已出闈場，明天就要考試，考量全體考生權益，不宜再改動，強調從報名開始到確認資料有好幾個確認的點，包括考生須簽名確認，建台高中有23名考生受影響，主管機關國教署事後會去了解行政責任。

    林伯樵說明，分科報名時間為6月5日至6月17日，建台高中是學校集體報名，報名流程設有多重確認機制，包括學校上傳報名資料後，學生自行上網確認；另學校收到大考中心回傳的確認表，學生則需簽名確認。

    林伯樵表示，學校到7月8日才通報異常，已超過考試準備的關鍵節點，7月9日座位表、名冊及考卷已出闈場分發，而考試事務量大，全台有3萬9190名考生，臨時變更牽動甚大，風險太大，恐影響考試公平性。

    林伯樵說，建台高中共有23名學生受影響，後續將由國教署調查學校與學生間的責任歸屬，釐清報名確認流程中為何出現多點失誤。

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